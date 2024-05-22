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Названы регионы – лидеры по качеству жизни

АСИ: Москва, Петербург и Тюменская область стали лидерами по качеству жизни

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область по итогам 2023 года стали лидерами рейтинга качества жизни населения. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое ежегодно проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева озвучила результаты рейтинга на заседании набсовета агентства, которое проходит 22 мая под председательством президента России Владимира Путина.

В первую десятку вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан, Московская область, Тульская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область и Нижегородская область.

В апреле Москву признали самым благоприятным для проживания городом России. Об этом свидетельствуют результаты расчета индекса качества городской среды за 2023 год, который рассчитывается на основе данных, полученных от субъектов, Министерства внутренних дел, Министерства культуры, Роспотребнадзора, Росстата, института развития «Дом.РФ»

Ранее эксперты составили рейтинг регионов по зарплатам в глубинке.

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