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В Тюмени второй раз за сутки экстренно сел самолет компании «Ямал»

В Тюмени второй раз за сутки совершил экстренную посадку самолет компании «Ямал»

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Сергей Русанов/РИА «Новости»

В Тюмени совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Уфы в Ноябрьск (ЯНАО). Об этом сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT.

«ЭВС после вылета на эшелоне 100 доложил — не герметизируется кабина. Решение КВС следовать на запасной аэродром Тюмень. «Бедствие» не объявлял», — говорится в сообщении.

Это второй случай с экстренной посадкой борта компании «Ямал» за день. Утром 22 мая в тюменском аэропорту «Рощино» из-за отказа автопилота приземлился другой самолет компании, который летел в Новый Уренгой.

19 мая Telegram-канал Mash сообщил, что самолет «Уральских авиалиний» переехал человека в аэропорту Кольцово. Отмечалось, что техник осматривал шасси и подписал документы, что все исправно. Ему надо было сделать еще пару проверок перед стартом, однако пилот рейса ЕкатеринбургБишкек не дождался сигнала и поехал.

18 мая рейс из Хабаровска в Красноярск совершил вынужденную посадку в Братске из-за пассажира с признаками инфаркта.

Ранее автомобиль протаранил самолет в аэропорту Якутска.

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