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Массовая драка произошла у дороги на Сахалине

В Южно-Сахалинске произошла массовая драка у дороги

Массовая драка произошла у дороги напротив магазина в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает Telegram-канал Sakh.online.

По информации Sakh.online, инцидент произошел напротив перекрестка улиц Мира и Тихоокеанской. На кадрах с места происшествия, опубликованных Telegram-каналом »Инцидент Сахалин», видно, как мужчины выходят из автомобиля серого цвета и подходят к другой машине, из которой вытаскивают людей. После этого происходит массовая потасовка, в ходе которой участники всячески избивают друг друга и валят на землю.

Информации о состоянии участников драки не поступало. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого сотрудники полиции задержали участников конфликта с поножовщиной и стрельбой на юге Москвы в Бирюлево. Ими оказались семеро мужчин в возрасте от 26-ти до 35-лет. На подозреваемых возбудили дела по двум статьям: об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

Ранее подмосковные подростки избили школьников из-за отказа играть с ними в футбол.

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