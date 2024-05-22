Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле не смогли прокомментировать срок 77-летнему физику Маслову

Песков заявил, что у него нет возможности комментировать срок физику Маслову

close
100%
SPbGS/Telegram' class="item-image" >
SPbGS/Telegram

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать решение суда по делу новосибирского физика Анатолия Маслова, которого приговорили к 14 годам по делу о госизмене.

«Я не могу никак комментировать. Это связано с работой спецслужб. Не зная деталей, я не имею возможности комментировать», — ответил Песков.

Накануне суд признал 77-летнего Маслова виновным в госизмене, его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Также физику назначили дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с допуском и доступом к сведениям, которые составляют гостайну, сроком на два года.

По версии следствия, в 2014 году Маслов передал немецкой разведке секретные научные разработки, связанные с гиперзвуком. Он отрицает вину, защита называет обвинение незаконным.

Маслов был главным научным сотрудником новосибирского Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН. Его задержали в 2022 году.

Адвокаты ученого считают, что он не сможет пережить такой длительный срок. У Маслова проблемы со здоровьем, а в феврале он перенес сердечный приступ.

Ранее бывшего сотрудника «Яндекса» задержали по подозрению в госизмене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами