В Кремле не смогли прокомментировать срок 77-летнему физику Маслову

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать решение суда по делу новосибирского физика Анатолия Маслова, которого приговорили к 14 годам по делу о госизмене.

«Я не могу никак комментировать. Это связано с работой спецслужб. Не зная деталей, я не имею возможности комментировать», — ответил Песков.

Накануне суд признал 77-летнего Маслова виновным в госизмене, его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Также физику назначили дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с допуском и доступом к сведениям, которые составляют гостайну, сроком на два года.

По версии следствия, в 2014 году Маслов передал немецкой разведке секретные научные разработки, связанные с гиперзвуком. Он отрицает вину, защита называет обвинение незаконным.

Маслов был главным научным сотрудником новосибирского Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН. Его задержали в 2022 году.

Адвокаты ученого считают, что он не сможет пережить такой длительный срок. У Маслова проблемы со здоровьем, а в феврале он перенес сердечный приступ.

Ранее бывшего сотрудника «Яндекса» задержали по подозрению в госизмене.