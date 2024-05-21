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Герой России Эдуард Казымов стал одним из участников программы «Время Героев»

Герой РФ Казымов: поборовший страх готов решать боевые задачи на поле боя

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ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/YouTube

Герой России Эдуард Казымов стал одним из 83 успешно прошедших отбор участников программы «Время Героев», сообщается на сайте программы.

Как отметил Казымов, чувство страха на поле боя есть всегда.

«Но с ним можно и нужно бороться. Если человек сможет побороть свой страх – он готов действовать на поле боя, решать боевые задачи», — сказал Казымов.

По его словам, все награды он заработал в результате слаженной работы коллектива.

Эдуард Казымов руководил подразделением в ходе обороны от противника. В сражении украинские боевики потеряли 3 БМП и более 50 солдат, а сам Казымов получил осколочные ранения.

Напомним, Эдуард Казымов принимает участие в специальной военной операции с марта 2022 года.

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