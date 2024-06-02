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Обстрел ВСУ разрушил дом и ранил женщину в Херсонской области

Сальдо: обстрел ВСУ ранил жительницу поселка Днепряны в Херсонской области

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Телеграм-канал «Владимир Сальдо»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Херсонской области из минометов и артиллерии, в одном из поселков была ранена женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам главы области, обстрел шел с вечера прошлого дня. Удар из минометов был нанесен по поселку Днепряны. В результате атаки ранения получила 34-летний продавец магазина. Врачи оказали ей помощь, госпитализация пострадавшей не понадобилась.

Под артиллерийским обстрелом оказалась Новая Каховка, в которой в результате атаки был разрушен частный дом. В этом случае, как рассказал Сальдо, обошлось без пострадавших.

ВСУ атаковали поселок Днепряны также 30 мая. Целью украинских войск стал многоэтажный жилой дом на улице Корсунской. В заявлении администрации городского округа отмечается, что здание подверглось атаке украинского беспилотного летательного аппарата. Из-за действий военных ВСУ в населенном пункте был поврежден газопровод.

Ранее стали известны подробности об атаке дрона ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде.

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