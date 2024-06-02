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В США считают, что ударов западным оружием по территории РФ не хватит ВСУ для победы

BI: ВСУ столкнутся с нехваткой разведки для обнаружения целей на территории РФ

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Francisco Seco/AP

Разрешения союзников Украины наносить ей удары западным оружием по объектам на территории России не достаточно для победы, ВСУ столкнутся с нехваткой разведки для обнаружения целей. Об этом заявил заместитель директора программы Фонда защиты демократии Джон Харди порталу Business Insider (BI).

По его словам, разрешить Украине использовать предоставленные Западом вооружения, такие как HIMARS, для ударов по военным объектам на территории РФ, было «легкой задачей».

Поставляемые Западом ракеты, такие как Storm Shadow и ATACMS, могут атаковать некоторые российские авиабазы, с которых взлетают самолеты ВС РФ, но Харди считает, что этого недостаточно, чтобы переломить ситуацию в пользу Украины.

«Украина также может столкнуться с трудностями в разработке разведывательных данных, необходимых для поиска и быстрого нанесения ударов по целям, расположенным дальше внутри России», — считает он.

1 июня военкор Евгений Поддубный заявил, что ВСУ обстреляли Белгород из американской РСЗО HIMARS.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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