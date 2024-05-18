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Московский менеджер по продажам украл у фирмы почти миллион рублей

В Москве менеджера по продажам заподозрили в краже почти миллиона рублей

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Pixabay

В Москве 32-летнего менеджера по продажам заподозрили в причастности к краже у фирмы почти миллиона рублей. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, мужчина работал в магазине и знал, где находится ключ от кассы. По версии правоохранительных органов, он похитил 970 тысяч рублей и распорядился ими по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого муж с женой похитили сейф с 91 млн рублей из офиса московской компании. Супруги планировали забрать деньги и скрыться, однако вскрыть сейф не смогли. Тогда злоумышленники положили его в чемодан и вынесли из помещения вместе с находящимися там деньгами.

Ранее в Курганской области мужчина сломал стену, чтобы украсть из магазина продукты и спиртное.

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