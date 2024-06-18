В японском супермаркете появилась «сверхмедленная касса» для людей, которые не спешат

В супермаркете в Японии появилась «сверхмедленная касса» для покупателей, которые никуда не спешат, пишет Oddity Central. По словам менеджера магазина, эта инновация увеличила выручку на 10 процентов.

Как пишут СМИ, необычная касса появилась в одном из супермаркетов в префектуре Фукуока. По словам авторов идеи, люди, которые оплачивают на ней покупки, могут стоять у кассы до 20 минут, не чувствуя никакого давления со стороны других покупателей.

Изначально на кассе планировали обслуживать только пожилых людей и беременных женщин, но со временем идея стала популярной и среди остальных посетителей. Замысел оказался настолько удачным, что выручка в супермаркете увеличилась на 10 процентов.

«Было бы здорово, если бы и рядом со мной появился такой супермаркет», — пишут комментаторы в соцсетях.

Ранее в Японии открылось кафе, где запрещено разговаривать и слушать музыку.