ОСАГО исключили из перечня обязательных документов при регистрации ТС

Государственная дума Российской Федерации во втором чтении приняла законопроект, исключающий обязательное страхование гражданской ответственности (ОСАГО) из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля. Об этом сообщает ТАСС.

Нововведения планируется внести в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ». В ноябре прошлого года проект был принят в первом чтении.

Исключение ОСАГО из перечня обязательных документов относится к постановке ТС на государственный учет и к случаю регистрации, связанному со сменой владельца автомобиля.

Также предполагается разрешение водителям при продаже сразу снимать авто с учета в ГАИ, а не через 10 суток после обращения.

10 июня RT сообщал, что чтобы снизить стоимость полиса ОСАГО для автомобиля, можно оформить его заблаговременно, выбрать наиболее доступный вариант через сайт-агрегатор либо зарегистрировать автомобиль в регионе с низким территориальным коэффициентом.

До этого стало известно, что средняя стоимость полисов ОСАГО в апреле 2024 года составила 7263 рубля, что на 1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года и сразу на 10% меньше, чем в январе текущего года.

Ранее автоюрист раскрыл обман новой реформы ОСАГО, которая оставит водителей без денег.