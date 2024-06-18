В Подмосковье 20 пациентам поставили диагноз «ботулизм»

20 человек с предварительным диагнозом «ботулизм» госпитализированы в медучреждения Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

«В медучреждениях, подведомственных минздраву Московской области, находятся 20 человек с предварительным диагнозом «ботулизм», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что из них 12 человек находятся в тяжелом состоянии, остальные — в средней степени тяжести.

В министерстве уточнили, что все медучреждения региона полностью обеспечены противоботулинической сывороткой.

До этого глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать дела о массовом отравлении готовой едой центральному аппарату ведомства.

Дела по факту торговли продукцией, не отвечающей требованиям безопасности, возбудили после массовой госпитализации людей с отравлением в Москве, Нижегородской области и Татарстане.

Ранее в СК РФ рассказали, чем вызваны массовые отравления в Москве, Нижегородской области и Казани.