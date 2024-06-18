Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умерла звезда фильма «Мужчина и женщина»

Французская актриса Анук Эме скончалась на 93-м году жизни

close
100%
Ruth Beitia Archives/Digital Press Photo/Global Look Press

Французская актриса Анук Эме умерла в возрасте 92 лет. Об этом сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) дочь звезды фильма «Мужчина и женщина», актриса Мануэла Папатакис.

«Мы с глубокой скорбью сообщаем о кончине нашей мамы Анук Эме. Я была рядом с ней, когда она скончалась сегодня утром в своем доме в Париже», — написала наследница.

Знаменитая французская артистка Николь Франсуаз Флоренс Дрейфус, более известная под псевдонимом Анук Эме, начала свою карьеру в 1940-х годах. Взлет ее карьеры пришелся на 1960-е годы, когда актрису заметил Федерико Феллини. Она сыграла в таких его работах, как «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной». Однако наиболее известна актриса из-за роли в оскароносном фильме «Мужчина и женщина». Тогда Анук Эме сыграла главную героиню и была номинирована на премию «Оскар», получила «Золотой глобус» и БАФТА.

В багаже у артистки также есть награды «За лучшую женскую роль» Каннского фестиваля (фильм «Прыжок в пустоту») и за «Выдающиеся заслуги в кинематографе» премии «Сезар», «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля и другое.

Актриса была замужем четыре раза за бизнесменом Эдуардом Циммерманном, режиссером Никосом Папатакисом, композитором Пьером Бару и актером Альбертом Финни. В браке со вторым супругом у Эме родилась дочь Мануэла.

Ранее умерла французская певица Франсуаза Арди.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами