Умерла звезда фильма «Мужчина и женщина»

Французская актриса Анук Эме умерла в возрасте 92 лет. Об этом сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) дочь звезды фильма «Мужчина и женщина», актриса Мануэла Папатакис.

«Мы с глубокой скорбью сообщаем о кончине нашей мамы Анук Эме. Я была рядом с ней, когда она скончалась сегодня утром в своем доме в Париже», — написала наследница.

Знаменитая французская артистка Николь Франсуаз Флоренс Дрейфус, более известная под псевдонимом Анук Эме, начала свою карьеру в 1940-х годах. Взлет ее карьеры пришелся на 1960-е годы, когда актрису заметил Федерико Феллини. Она сыграла в таких его работах, как «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной». Однако наиболее известна актриса из-за роли в оскароносном фильме «Мужчина и женщина». Тогда Анук Эме сыграла главную героиню и была номинирована на премию «Оскар», получила «Золотой глобус» и БАФТА.

В багаже у артистки также есть награды «За лучшую женскую роль» Каннского фестиваля (фильм «Прыжок в пустоту») и за «Выдающиеся заслуги в кинематографе» премии «Сезар», «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля и другое.

Актриса была замужем четыре раза за бизнесменом Эдуардом Циммерманном, режиссером Никосом Папатакисом, композитором Пьером Бару и актером Альбертом Финни. В браке со вторым супругом у Эме родилась дочь Мануэла.

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