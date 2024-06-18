В Германии усилили борьбу с дезинформацией из-за рубежа

Созданный для борьбы с дезинформацией из-за рубежа отдел начал работу при правительстве Германии с начала июня. Об этом заявила глава министерства внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, представляя в столице доклад о ситуации с безопасностью в государстве, передает ТАСС.

«Цель (отдела. – прим. ред.) — при помощи технических методов отслеживать кампании по дезинформации, которые поступают извне», — отметила она.

Как подчеркнула Фезер, в рамках кампании по борьбе с дезинформацией также задействованы другие ведомства – МИД Германии, а также министерство юстиции ФРГ.

Она сообщила, что упомянутый отдел занимается «техническим мониторингом» с целью выявления кампаний по дезинформации на ранних стадиях их развития.

До этого сообщалось, что Румыния, Польша и Латвия обвинили Россию в проведении «гибридной деятельности» на территориях стран — членов НАТО.

Кроме того, 21 мая премьер-министр Польши Дональд Туск распорядился о создании комиссии по расследованию возможного влияния России и Белоруссии на положение дел в польском государстве.

Ранее в Польше раскрыли число задержанных за шпионаж в пользу России.