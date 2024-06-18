Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии усилили борьбу с дезинформацией из-за рубежа

МВД ФРГ: при правительстве заработал отдел для борьбы с дезинформацией извне

close
100%
Global Look Press

Созданный для борьбы с дезинформацией из-за рубежа отдел начал работу при правительстве Германии с начала июня. Об этом заявила глава министерства внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, представляя в столице доклад о ситуации с безопасностью в государстве, передает ТАСС.

«Цель (отдела. – прим. ред.) — при помощи технических методов отслеживать кампании по дезинформации, которые поступают извне», — отметила она.

Как подчеркнула Фезер, в рамках кампании по борьбе с дезинформацией также задействованы другие ведомства – МИД Германии, а также министерство юстиции ФРГ.

Она сообщила, что упомянутый отдел занимается «техническим мониторингом» с целью выявления кампаний по дезинформации на ранних стадиях их развития.

До этого сообщалось, что Румыния, Польша и Латвия обвинили Россию в проведении «гибридной деятельности» на территориях стран — членов НАТО.

Кроме того, 21 мая премьер-министр Польши Дональд Туск распорядился о создании комиссии по расследованию возможного влияния России и Белоруссии на положение дел в польском государстве.

Ранее в Польше раскрыли число задержанных за шпионаж в пользу России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами