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В Финляндии одобрили законопроект о выдворении беженцев на границе с РФ

Ilta-Sanomat: в Финляндии одобрили закон о выдворении беженцев на границе с РФ

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Global Look Press

Конституционный комитет Финляндии принял решение одобрить проект закона о выдворении беженцев, от которых зависит открытие границы с РФ. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat.

«Комитет по конституционному праву занял положительную позицию в отношении «закона о выдворении» на восточной границе (граница Финляндии с Россией. — «Газета.Ru»)», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что власти Финляндии опасаются появления нового маршрута для мигрантов, желающих попасть в Европу через Россию. В сообщении отмечается, что финские власти обеспокоены тем, что из-за прибытия большого числа граждан из других стран может быть нарушена тишина и покой «таких мест как Хойлола».

Как отметил заместитель командующего пограничной службой Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен, основная проблема заключается в том, что, по мнению российской стороны, любой, кто находится в России на законных основаниях, может покинуть страну.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга подчеркнул, что у России нет никаких территориальных проблем и споров ни со Швецией, ни с Финляндией.

Ранее стало известно, когда завершится военная интеграция Швеции в НАТО.

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