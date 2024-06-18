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На помилованного из-за СВО сатаниста-каннибала завели новое уголовное дело

76.ru: ярославский сатанист Оголобяк стал фигурантом дела о продаже наркотиков

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yar-24.ru

На участвовавшего в секте сатанистов-каннибалов Николая Оголобяка из Ярославля возбудили уголовное дело о попытке сбыть партию наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает портал 76.ru.

По предварительной информации, Оголобяк действовал в составе группы лиц. Первое судебное заседание по делу состоится 18 июня.

Николай Оголобяк по прозвищу Граф в 2000-х состоял в секте сатанистов, которая совершала кровавые ритуалы с участием людей и животных. В некоторых случаях сатанисты поедали их органы.

В 2010 году Оголобяка приговорили к 20 годам колонии строгого режима, однако спустя годы он пошел добровольцем на СВО, отслужил шесть месяцев в отряде «Шторм Z», получил тяжелое ранение, стал инвалидом и вернулся в родной Ярославль.

По словам отца Оголобяка, его сын приехал в город 2 ноября 2023 года и жил с матерью в Дзержинском районе. Родители Графа находятся в разводе.

Ранее бойцы СВО рассказали, как воевали бок о бок с экс-заключенными из «Шторма Z».

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