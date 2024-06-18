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Командир «Ахмата» заявил о неготовности США вступить в бой против России

Алаудинов: ни США, ни НАТО не готовы воевать против России, у них нет ресурсов

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Соединенные Штаты и страны НАТО не готовы сегодня вступать в бой против России, у них для этого нет ресурсов. Такое мнение высказал заместитель начальника Главного военно-политического управления российских Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

Военный отметил, что необходимо на все вещи смотреть здраво. По словам Алаудинова, политики США и НАТО могут «кричать свои кричалки», делать громкие заявления, но они не в состоянии победить российскую армию, и они это прекрасно осознают.

14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского отвергли предложения Путина, назвав его ультиматумом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт Андрей Марочко заявил, что НАТО готовит наступление ВСУ в Харьковской области.

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