В России могут снова ограничить экспорт дизтоплива

В правительстве России снова обсуждают возможность введения временного запрета на вывоз из страны дизельного топлива. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с ходом консультаций в кабмине.

По словам одного из них, власти РФ могут перекрыть возможность вывозить дизель «непроизводителям», то есть трейдерам, нефтебазам и другим участникам рынка моторного топлива. Источник отметил, что перекупщики уводят за границу объемы, предназначенные для внутреннего рынка, отметил один из источников. Правительство учло, что уже в августе начнется закупка дизтоплива для Крайнего Севера и других регионов страны с тяжелым климатом в рамках северного завоза, сказал он.

Как сообщил другой источник, вопрос введения данного запрета обсуждался 7 июня на заседании правительственной комиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.

В июне президент России Владимир Путин продлил запрет на поставку нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен до 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что Бразилия захотела платить за нефть и газ из России в нацвалютах.