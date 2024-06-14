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В России могут снова ограничить экспорт дизтоплива

«Ведомости»: правительство может снова ограничить вывоз дизтоплива из России

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Brendan McDermid/Reuters

В правительстве России снова обсуждают возможность введения временного запрета на вывоз из страны дизельного топлива. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с ходом консультаций в кабмине.

По словам одного из них, власти РФ могут перекрыть возможность вывозить дизель «непроизводителям», то есть трейдерам, нефтебазам и другим участникам рынка моторного топлива. Источник отметил, что перекупщики уводят за границу объемы, предназначенные для внутреннего рынка, отметил один из источников. Правительство учло, что уже в августе начнется закупка дизтоплива для Крайнего Севера и других регионов страны с тяжелым климатом в рамках северного завоза, сказал он.

Как сообщил другой источник, вопрос введения данного запрета обсуждался 7 июня на заседании правительственной комиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.

В июне президент России Владимир Путин продлил запрет на поставку нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен до 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что Бразилия захотела платить за нефть и газ из России в нацвалютах.

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