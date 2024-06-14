Ветеранам спецоперации предлагают новую «культурную» льготу

Участников специальной военной операции на Украине предлагают освободить от оплаты за посещение театров, музеев и других учреждений культуры. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента России.

«Инициатива стала следствием февральского поручения президента по расширению действия программы «Пушкинская карта», — пояснил один из собеседников издания.

Отмечается, что в данный момент на федеральном уровне нет единой государственной программы бесплатного посещения ветеранами культурных мероприятий, а также отдельные инициативы банков и регионов. С подобными инициативами уже выступали в Государственной думе — схожую идею предложила первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

На данный момент, по информации издания, идут переговоры с Минкультом и фондом «Защитники Отечества».

До этого рабочая группа по вопросам СВО предложила новые социальные гарантии для бойцов.

Ранее Госдума приняла новые законопроекты по поддержке участников спецоперации.