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Адвокаты обвинили Азербайджан в пытках Рубена Варданяна

РБК: адвокаты Варданяна обвинили Азербайджан в пытках и обратились в ООН

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Адвокаты бывшего госминистра Нагорного Карабаха и бизнесмена Рубена Варданяна обратились в ООН с жалобой на пытки их подзащитного. Об этом они сообщили РБК.

Юристы рассказали, что обратились к спецдокладчику ООН Элис Эдвардс, которой рассказали, что бизнесмен в апреле объявил голодовку, протестуя против политически мотивированного преследования его самого и других армянских заключенных. В ответ на это администрация СИЗО перевела его в карцер.

По словам защитников Варданяна, ему не давали спать, оставляя свет включенным, лишили возможности мыться и менять белье, не давали туалетную бумагу, не разрешали читать и писать, а также не допускали к нему адвоката и членов семьи.

Адвокаты обвинили Баку в нарушении обязательств в рамках соблюдения конвенции против пыток и заявили, что Варданяну «грозит неминуемая опасность дальнейших пыток и жестокого обращения».

16 мая суд в Азербайджане продлил на пять месяцев арест экс-госминистру Карабаха Варданяну.

В сентябре 2023 года Варданян переехал в Карабах. После начала Азербайджаном военной операции он сдался Баку. Суд арестовал его на четыре месяца, в январе арест был продлен. Экс-госминистр обвиняется по статьям о финансировании терроризма, организации и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, а также в незаконном пресечении границы. В Азербайджане ему грозит до 14 лет лишения свободы.

Ранее Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира 2024 года за благотворительную и гуманитарную деятельность.

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