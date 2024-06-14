Благополучие стран Запада основывается на «зависимом развитии», когда страны глобального Юга лишаются своих средств и ресурсов на основе кабальных договоров. Об этом в своей статье для «Российской газеты» пишет заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что экономисты 20 века доказали прямую связь между отсталостью третьего мира и развитием мировой капиталистической системы хозяйствования. Медведев пишет, что в 1968-2018 годах из стран Юга только сырья было вывезено на $62 трлн.

«Нельзя говорить о реальной свободе страны, если она экономически несамостоятельна и обречена принимать решения, ориентируясь на мнение своих кредиторов», — отметил Медведев, приводя в пример взаимоотношения Франции и ее бывших колоний в Западной Африке.

До этого Дмитрий Медведев заявил, что от колониальных стран можно требовать $100 трлн репараций за работорговлю.

Ранее Лавров потребовал прекратить колониальную зависимость 17 территорий в мире.