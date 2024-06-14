Видеоигры улучшили состояние пациентов с рассеянным склерозом

Американские ученые из Университета штата Нью-Йорк в Буффало установили, что видеоигры полезны для взрослых, страдающих от рассеянного склероза. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Cognitive Enhancement (JCE).

Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее центральную нервную систему, включая головной и спинной мозг. Оно включает в себя аномальную иммунную реакцию, которая атакует миелиновую оболочку, защитное покрытие нервных волокон, что приводит к воспалению и повреждению. Это нарушение связи внутри мозга, а также между мозгом и остальным телом может привести к широкому спектру симптомов, таких как усталость, слабость, проблемы с балансом и координацией, нарушения зрения и снижение когнитивных функций.

Авторы исследования предположили, что тренировка когнитивного резерва может помочь людям с рассеянным склерозом легче переносить болезнь. Когнитивный резерв представляет собой способность мозга адаптироваться и находить альтернативные способы функционирования для компенсации ущерба.

Ученые предположили, что видеоигры могут стать одним из способов развития когнитивного резерва.

В опросе задействовали 42 человека с рассеянным склерозом, средний возраст добровольцев составлял 45 лет. Из них 24 регулярно проводили время за видеоиграми в течение трех последних месяцев.

Как показало дальнейшее обследование, люди, регулярно играющие в видеоигры, имели лучшие общие когнитивные способности, включая исполнительные функции (планирование и выполнение действий), кратковременную память, зрительно-пространственные и вербальные способности к обучению.

Эти отношения сохранялись даже с учетом возраста, времени с момента начала рассеянного склероза и уровня интеллекта до заболевания. Кроме того, часы, проведенные за видеоиграми, оказались лучшим предиктором когнитивных способностей, чем некоторые факторы, традиционно считающиеся полезными для когнитивного резерва.

Ранее ученые выяснили, какую пользу видеоигры могут принести подросткам.