Врач рассказала о связи стресса и ожирения

Стресс может вызывать широкий спектр биохимических изменений в организме, оказывающих негативное воздействие на различные системы и органы. В частности, длительный стресс может способствовать набору веса, и, как следствие, ожирению, рассказала «Газете.Ru» врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Хадижат Саадулаева.

Она отметила, что симптомы стресса могут варьироваться от физиологических (например, учащенное сердцебиение, перевозбуждение, потливость, головные боли) до психологических (тревога, депрессия, раздражительность, сонливость) и поведенческих (переедание, ухудшение пищевых привычек). Понимание биохимических механизмов стресса и их влияние на организм помогает разработать эффективные стратегии управления стрессом и поддержания здоровья и благополучия.

«Под воздействием стресса организм выделяет гормон кортизол, который может стимулировать аппетит и приводить к желанию употреблять пищу, особенно богатую углеводами и жирами. Это может привести к перееданию и набору лишнего веса», — рассказала Саадулаева.

Кроме того, стресс может привести к эмоциональному перееданию, когда человек обращается к еде как к способу справиться с негативными эмоциями или ощущением дискомфорта. Это может привести к формированию привычки утешительного переедания, которая может способствовать ожирению.

«Стресс может также влиять на образ жизни человека, приводя к снижению физической активности, увеличению потребления алкоголя или некачественной пищи, что может способствовать набору лишнего веса», — добавила врач.

Кроме того, ожирение, вызванное стрессом, может стать источником стресса для человека из-за негативного восприятия своего внешнего вида или ощущения неудовлетворенности собой, что, в свою очередь, может усилить цикл стресса и нерегулируемого пищевого поведения.

«Поэтому важно помнить, что ожирение и стресс могут взаимно усиливать друг друга, и для эффективного управления весом и психологическим состоянием необходимо обращать внимание как на аспекты питания и физической активности, так и на стратегии борьбы со стрессом и эмоциями. Психотерапия, здоровое питание, регулярное физическое упражнение и другие методы саморегуляции могут помочь справиться как с ожирением, так и со стрессом», — резюмировала психотерапевт.

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