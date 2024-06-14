В Литве разрешили переносить захоронения советских воинов

Парламент Литвы принял поправки к законам, которые разрешают переносить захоронения советских воинов, внося их в список общественных мест, пропагандирующих запрещенную идеологию. Об этом сообщает РИА Новости.

За соответствующий законопроект проголосовали 89 депутатов, пятеро воздержались, против не выступил никто.

Согласно документу, запрет на ликвидацию могил и кладбищ, включенных в Реестр культурных ценностей, отменяется в случае, если места захоронения признаются «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии».

Данная инициатива принадлежит жителям города Шяуляй, которые выступили за перенос останков 52 советских воинов, похороненных у входа в собор святых Петра и Павла.

В феврале сообщалось, что на кладбище в Алитусском уезде на юге Литвы осквернили два захоронения времен Великой Отечественной войны.

До этого в Латвии снесли памятник советским освободителям Риги вблизи от базы НАТО.

Ранее в России призвали жестче реагировать на снос советских памятников в Литве.