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СМИ: Белоруссия поставляла оружие Азербайджану

Politico: Белоруссия поставляла вооружение Азербайджану с 2018 по 2022 год

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Global Look Press

Белоруссия поставляла передовое вооружение Азербайджану в период с 2018 по 2022 год, когда напряженность в его отношениях с Арменией достигла пика. Об этом сообщило европейское бюро газеты Politico со ссылкой на документы.

В настоящее время Армения находится на пороге исторического поворота в сторону Запада, все чаще обращаясь за защитой к Европе и НАТО, после десятилетий, в течение которых бывшая советская республика полагалась на Москву, отмечает газета.

Решение Белоруссии поставить Азербайджану оружие дало Баку преимущество в войне с Арменией, и Ереван расценит это, как горькое предательство, считает Politico.

По информации газеты, речь идет о модернизации старого артиллерийского оружия и поставке нового оборудования, используемого для радиоэлектронной борьбы и систем беспилотных летательных аппаратов.

В число документов, которое получило Politico, входят письма Белорусского государственного агентства по экспорту вооружений собственным военно-промышленным предприятиям о заказах на современное артиллерийское оборудование для Азербайджана, а также переписка между двумя государствами о согласовании закупки противоракетных комплексов «Гроза-С».

12 июня премьер Армении Никол Пашинян раскритиковал ОДКБ, заявив, что Белоруссия поддержала Азербайджан в войне в Нагорном Карабахе, о чем открыто говорил белорусский лидер Александр Лукашенко. После этого армянского посла отозвали из Белоруссии «для консультаций».

Ранее в МИД Белоруссии оценили критику Пашиняна в адрес Лукашенко.

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