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Семилетняя девочка выпала из окна на пятом этаже в Калининграде

Mash: в Калининграде семилетняя девочка выпала из окна на пятом этаже

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Depositphotos

В Калининграде ребенок выпал из окна и упал с высоты пятого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в одном из домов на улице Сибирякова. Семилетняя девочка выпала из окна на пятом этаже, причины и обстоятельства произошедшего не уточняются.

По предварительным данным, ребенок получил перелом руки и позвоночника. Девочку забрали в детскую областную больницу.

До этого в Магнитогорске годовалая девочка выпала из окна на пятом этаже, оставшись без присмотра. Заметившие произошедшее очевидцы обратились в экстренные службы. Спасатели эвакуировали ребенка с крыши магазина через балкон третьего этажа на спинальном щите, а затем вынесли к автомобилю скорой помощи. Она «стоически» перенесла транспортировку в детскую городскую больницу и сейчас находится под наблюдением врачей. Информации о ее состоянии не поступало.

Ранее годовалый мальчик выпал из окна на Сахалине и попал в больницу.

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