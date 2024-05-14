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Родные погибшего в Приморье мужчины обвинили в его избиении участника СВО и полицейского

В Приморье мужчина скончался после драки, в его избиении винят участника СВО

В Приморском крае родственники погибшего после драки мужчины обвинили в его избиении полицейского и участника СВО. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Ночью 10 мая 24-летний Егор Васин отдыхал в баре в поселке Ярославский. В какой-то момент он повздорил с компанией подростков, впоследствии словесная ссора переросла в драку. Несовершеннолетние избили Васина, а затем к ним присоединились и взрослые мужчины, среди них были замечены лейтенант полиции и участник СВО, имеющий кличку «Боксер».

Со слов очевидцев, последний бил по голове потерпевшего, когда тот уже истекал кровью. А затем, как утверждают близкие погибшего, участник СВО выстрелил в воздух из автомата, связал жертву и отвез на окраину населенного пункта. К утру избитого мужчины не стало, у него остался маленький ребенок.

В УМВД по Приморскому краю заявили, что Васин скончался от остановки сердца из-за передозировки наркотиками. Тем не менее следственный комитет возбудил дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Полицейского, который, по имеющейся информации, также поучаствовал в рукоприкладстве, уже уволили из органов внутренних дел. Его родственница при этом уверена, что мужчину оговорили подростки, которые пытаются избежать ответственности.

Ранее жительница Петрозаводска заявила, что вернувшийся с СВО наркоман терроризирует соседей.

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