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Пострадавшие от удара ВСУ под Херсоном направлены на лечение в Крым

Четверо пострадавших от удара ВСУ по селу Херсонской области направлены в Крым

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Четверо пострадавших от удара со стороны Украины по Садовому Херсонской области направлены на лечение в Крым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Херсонской области.

«Минздрав Херсонской области направил четверых пострадавших из Скадовской центральной городской больницы на специализированное лечение в медучреждение Крыма», — говорится в сообщении.

Сенатор от региона Игорь Кастюкевич заявил, что российские войска на поле боя отомстят Вооруженным силам Украины за трагедию в Садовом.

В СК пообещали найти виновных в обстреле села Садовое.

7 июня бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли сразу два удара по херсонскому селу Садовое. Первая атака была совершена с применением французской управляемой авиационной бомбы, а вторая — с использованием снаряда от американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

По последним данным, в результате атаки ранения получили 37 человек. Из них удалось спасти только 15 жителей.

Ранее глава Херсонской области рассказал о национализации собственности в регионе.

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