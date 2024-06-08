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Рособрнадзор рассказал о случаях срыва ЕГЭ на прифронтовых территориях

Рособрнадзор зафиксировал четыре случая срыва ЕГЭ на прифронтовых территориях

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Виталий Аньков/РИА Новости

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что служба зафиксировала четыре случая срыва Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в ряде регионов из-за воздушной тревоги. Его слова приводит ТАСС.

«Тяжелее всего сейчас сдавать экзамен в Донбассе, Новороссии, на прифронтовых территориях — Белгородской, Курской, Брянской областях, Севастополе, Крыму», — сказал он.

По его словам, территории находятся под постоянными обстрелами.

«В ЛНР, Брянской области уже четыре случая у нас было, когда по причине воздушной тревоги ребятам приходилось прерывать экзамен», — сказал он

При этом Музаев добавил, что «все обошлось».

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на Петербургском международном экономическом форуме сообщила, что все обращения о нарушениях проведения ЕГЭ передаются в Рособрнадзор.

Ранее глава Рособрнадзора заявил, что не знает, кто такая Мизулина.

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ПМЭФ-2024
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