«Долгожданный мальчик»: Карпин оригинально сообщил о пополнении в семье

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с иронией рассказал, что завел собаку, опубликовав фото со щенком на руках.

«Ну вот и долгожданный мальчик. Но пока Федя, а не Жорик», — написал он.

Карпин признавался, что хочет назвать сына Георгием. При этом у тренера пять дочерей от разных браков.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в клубе, но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул «Ростов». После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

7 июня сборная России обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 4:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее посол Белоруссии в России объяснил Карпину, сколько раз в день нужно есть драники.