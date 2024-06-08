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«Дьявольская» комета Понса-Брукса одурачила астрономов «антихвостом»

Spaceweather: оптическая иллюзия сбила с толку наблюдателей за кометой 12P

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Michael Jäger, Gerald Rhemann and Lukas Demetz

Комета 12P/Понса-Брукса, также известная как «дьявольская комета», поставила в тупик астрономов во время последнего сближения с Землей. Специалисты заметили у объекта второй хвост, простирающийся в противоположную сторону движения 12P, что противоречит законам физики, сообщает портал Spaceweather.com.

Комета Понса-Брукса — криовулканическая комета шириной 17 километров, светящаяся зеленоватым оттенком из-за высокого содержания диуглерода. Она движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, совершая полный оборот раз в 71,3 года.

Когда комета приближается к звезде, излучение нагревает ее ледяное ядро, вызывая извержения. Во время одного из таких взрывов облако газа (кома) вокруг кометы на время приобрело форму, напоминающую два длинных рога, за что 12P получила свое «демоническое» прозвище.

На сделанных 3 июня снимках ученые обнаружили у 12P вторичный хвост, известный как «антихвост». Такие структуры время от времени возникают у комет под действием солнечного ветра, когда те летят по направлению к звезде. Однако «антихвост» кометы Понса-Брукса необъяснимым образом появился при движении в обратном направлении.

Как показал детальный анализ, наблюдатели приняли за второй хвост кометы отражение солнечного света от газопылевого следа объекта. Эта редкая иллюзия возникла из-за положения Земли, проходившей в тот момент через орбитальную плоскость 12P.

Ранее астрономы стали свидетелями, как выброс солнечной плазмы оторвал хвост комете Понса-Брукса.

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