«У Валиевой допинга не было? Наврали?» Чемпионка Игр поддержала лишение России золота

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова поддержала решение лишить сборную России золотых медалей командного турнира Олимпийских игр — 2022 из-за допинга, который был найден у Камилы Валиевой. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Почему снятие медалей является спорным? У Валиевой не было допинга? Вы считаете, что это наврали и придумали? Вторые пробы вскрыли, был допинг, к сожалению. К огромному сожалению для девушки, всей команды и страны нашли допинг. Если у кого-то находят допинг, то предыдущему месту выдают первое», — заявила Бестемьянова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку также лишили золотой медали чемпионата России и Европы.

Ранее тренер Валиевой рассказал, как ее буллили в детстве.