Макрон выразил надежду на выделение Киеву $50 млрд

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что страны G7 подтвердят на предстоящем саммите планы по выделению Украине помощи в размере $50 млрд. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что на саммите Группы семи будет вновь подтверждено обязательство о выделении Украине помощи в размере $50 млрд», — заявил он.

8 июня лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон своим заявлением о желании «завершить создание коалиции» стран, готовых отправить военных инструкторов на Украину, разжигает третью мировую войну.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Макрон своей агрессивной риторикой по отношению к России и преступными действиями подталкивает Европу к катастрофе.

До этого Макрон заявил, что мирная конференция по урегулированию украинского конфликта, которая в июне пройдет в Швейцарии, станет стратегической дискуссией и поможет заложить основу для решения ситуации.

Ранее Франция начала подготовку украинских пилотов.