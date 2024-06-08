Над Белгородской областью сбили беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что около 19:00 мск Украина попыталась совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на российской территории. Дрон сбили дежурные средства ПВО.

До этого глава Дагестана Сергей Меликов опроверг сообщения о том, что на территории республики были зафиксированы БПЛА. О том, что дроны ВСУ якобы впервые атаковали Дагестан, писал Telegram-канал Mash.

8 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов атаковали три села в регионе. В частности, в селе Петровка осколки дрона просекли фасад и окна административного корпуса сельхозпредприятия. В селе Ясные Зори украинский беспилотник атаковал храм, в здании повреждена кровля. В селе Тишанка после атаки загорелась хозпостройка.

В этот же день украинские беспилотники атаковали город Моздок в Северной Осетии. В результате удара были незначительные разрушения и возгорания.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.