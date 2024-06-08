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Глава Рособрнадзора заявил, что не знает, кто такая Мизулина

Глава Рособрнадзора Музаев заявил, что не в курсе, кто такая Екатерина Мизулина

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Нина Зотина/РИА Новости

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев на Петербургском международном экономическом форуме-2024 (ПМЭФ) заявил, что не в курсе, кто такая глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Его слова передает РИА Новости.

«Я не знаю, кто это», — ответил глава ведомства на соответствующий вопрос журналиста.

Незадолго до этого Мизулина на Петербургском международном экономическом форуме сообщила, что все обращения о нарушениях проведения ЕГЭ передаются в Рособрнадзор. Она подчеркнула, что в «самых плохих ситуациях» данные передаются в прокуратуру. Мизулина назвала важным разбираться в каждом факте нарушений.

8 июня Музаев заявил, что досмотр участников перед ЕГЭ не предусмотрен порядком проведения экзамена, есть только регламент прохода рамок.

Ранее выпускники из Видного пожаловались Мизулиной на унизительный досмотр перед экзаменами.

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ПМЭФ-2024
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