Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Палестины потребовал созыва Совбеза ООН

Глава Палестины Махмуд Аббас потребовал созыва Совбеза ООН

close
100%
Lisi Niesner/Reuters

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с израильскими ударами по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Его слова приводит агентство WAFA.

«Президент Махмуд Аббас поручил спецпредставителю Палестины в ООН запросить созыв экстренного заседания СБ ООН для обсуждения последствий...» — говорится в сообщении.

Отмечается, что Аббас ведет контакты с соответствующими арабскими и международными сторонами для созыва экстренной сессии Совета безопасности ООН, чтобы «противодействовать продолжающейся израильской агрессии».

8 июня палестинская радикальная группировка ХАМАС после освобождения Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) четверых заложников заявила, что у нее находится большое число пленных. Также в ХАМАС подчеркнули, что могут увеличить число израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность тем, кто принимал участие в операции по спасению четверых израильских заложников из сектора Газа, а также заявил о готовности вернуть домой всех пленных, находящихся у ХАМАС.

Ранее в Израиле заявили о готовности продолжить переговоры с ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами