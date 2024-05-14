Специалист рассказал, почему комары кусают людей чаще животных

Причиной, по которой комары кусают людей чаще, чем животных, является человеческий запах. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Быков. Кроме того, по его словам, предпочтения насекомых могут быть связаны с теплом, которое излучает человеческое тело.

«Человеческий запах, углекислый газ и тепло тела делают людей более привлекательными целями для комаров. Причем кровь пьют только самки, самцы питаются нектаром, так как их челюсти не приспособлены для укусов», — отметил врач.

В 2024 году американские ученые из Лос-Аламосской национальной лаборатории выяснили, что меняющийся климат может расширить зоны обитания комаров, которые переносят возбудителей малярии, лихорадки денге, вирус Зика и другие опасные для жизни патогены.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко до этого отмечал, что насекомые являются переносчиками различных вирусов, однако это не значит, что все они опасны для человека. В качестве примера он привел клеща, в котором можно найти до 27 вирусов, однако только два из них представляют настоящую угрозу — боррелиоз и энцефалит.

Ранее врач дала совет на случай, если ребенка укусил клещ.