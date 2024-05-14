Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Специалист рассказал, почему комары кусают людей чаще животных

Врач Быков: комары кусают людей чаще животных из-за запаха кожи

close
100%
Depositphotos

Причиной, по которой комары кусают людей чаще, чем животных, является человеческий запах. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Быков. Кроме того, по его словам, предпочтения насекомых могут быть связаны с теплом, которое излучает человеческое тело.

«Человеческий запах, углекислый газ и тепло тела делают людей более привлекательными целями для комаров. Причем кровь пьют только самки, самцы питаются нектаром, так как их челюсти не приспособлены для укусов», — отметил врач.

В 2024 году американские ученые из Лос-Аламосской национальной лаборатории выяснили, что меняющийся климат может расширить зоны обитания комаров, которые переносят возбудителей малярии, лихорадки денге, вирус Зика и другие опасные для жизни патогены.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко до этого отмечал, что насекомые являются переносчиками различных вирусов, однако это не значит, что все они опасны для человека. В качестве примера он привел клеща, в котором можно найти до 27 вирусов, однако только два из них представляют настоящую угрозу — боррелиоз и энцефалит.

Ранее врач дала совет на случай, если ребенка укусил клещ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами