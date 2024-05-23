Назван неочевидный ранний признак сахарного диабета

Ученые из Университета Земмельвейса (Венгрия) обнаружили, что за годы до диагностирования сахарного диабета у людей могут проявляться симптомы невропатии — повреждения одного или нескольких нервов периферической нервной системы. Невропатия сопровождается усталостью, головокружением, онемением конечностей и ломотой в костях. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Endocrinology.

В исследовании сравнивались данные о состоянии здоровья 44 человек с высоким риском развития диабета и 28 добровольцев без предрасположенности к каким-либо заболеваниям. Участников попросили рассказать, замечали ли они ранее изменения в самочувствии. Также у добровольцев измерили частоту сердцебиения, а затем провели серию тестов-реакций на болевые ощущения.

Ученые обнаружили, что у людей с повышенным риском развития диабета вероятность возникновения так называемой парасимпатической невропатии была на 5,9 выше по сравнению со здоровыми людьми. Парасимпатическая невропатия — это повреждение одного или нескольких нервов периферической нервной системы, которые регулируют расслабление органов и систем (например, посылают сигналы для снижения частоты сердцебиения).

Также было установлено, что высокий риск развития диабета коррелировал с сердечной автономной невропатией — патологией, при которой нарушается регуляция сердечной деятельности и тонуса сосудов вследствие повреждения (дисфункции) нервных волокон вегетативной нервной системы.

Ученые отметили, что признаками поражения нервов, которые могут проявляться за годы до клинической диагностики диабета, могут быть снижение давления, головокружение, слабость, онемение, покалывание и жжение в конечностях, а также ломота в костях и судороги.

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