Бьянка отказалась от сладкого ради фигуры

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, похвасталась, что похудела на 34 килограмма. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Липницкая уточнила, что продолжает поддерживать себя в форме. К примеру, она отказалась от сладкого. Также артистка ограничивает себя в некоторых продуктах.

«Я стараюсь очень редко пить вино. Редко ем картошку», — поделилась исполнительница.

В январе Липницкая рассказала, что похудела на 32 килограмма с помощью эндокринолога. Артистка регулярно посещала клинику, в которой ей назначили лечение гормональных проблем. В больнице она делала специальные капельницы с витаминами, чтобы хорошо себя чувствовать. По словам артистки, такие процедуры также выводят лишнюю жидкость из организма. Бьянка также занимается спортом, ходит на лечебную физкультуру и плавает в бассейне.

В марте Бьянка сделала пластическую операцию – абдоминопластику. Помимо исправлений в области живота, ей также выкачали жир у ног. Знаменитость раскрыла, что потратила на пластику порядка трех миллионов рублей.

Ранее Бьянка рассказала, почему отказывалась от концертов.