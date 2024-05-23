Создатель нового «Майора Грома» о продолжении: «Точку не ставим»

Режиссер фильма «Майор Гром: Игра» Олег Трофим признался, что команда проекта не планирует ставить точку на франшизе после выхода третьего фильма. Его слова передает ТАСС.

«Никаких точек мы ставить не собираемся. Нам еще столько всего нужно сделать, и впереди огромный путь, огромная дорога, по которой мы идем, уверенно шагая с большим интересом», — заявил постановщик.

Трофим подчеркнул, что создатели, наоборот, ждут возможности шагнуть дальше и поделиться со зрителями историями других персонажей из вселенной Bubble. Он заявил, что по комиксам можно снимать картины еще десятилетия.

Недавно Трофим признался, что не считает проблемой уход с российского рынка зарубежных партнеров и стриминга Netflix. Он назвал российского зрителя главным и подчеркнул, что при создании картин важно получить поддержку на домашнем рынке.

Фильм «Майор Гром: Игра» вышел в российский прокат 23 мая 2024 года. Сюжет третьего фильма происходит спустя год после событий второго. Санкт-Петербург уже оправился от потрясений, вызванных Чумным Доктором, а Сергей Разумовский оказался в психиатрической лечебнице.

В новой части франшизы к своим ролям вернулись Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Сергей Горошко и Константин Хабенский.

Ранее сообщалось, что фильм «Анора» с Эйдельштейном и Борисовым удостоился 7-минутных оваций в Каннах.