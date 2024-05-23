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В Британии сообщили о новом пакете военной помощи Киеву

Sun: Британия и союзники направят Киеву новый пакет помощи на 150 млн фунтов

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Frank Augstein/AP

Великобритания вместе с союзниками направит Украине очередной пакет помощи на сумму в £150 млн. Об этом пишет газета The Sun со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шаппса.

По данным издания, в новый пакет помощи войдут радиолокаторы систем противовоздушной обороны (ПВО), средства имитации и системы для ведения радиоэлектронной борьбы на общую сумму в £70 млн. Также пакет помощи включит небольшие лодки, разведывательные беспилотники и беспилотные надводные аппараты на £80 млн.

Авторы публикации уточнили, что средства выделят из Международного фонда помощи Украине, в который Лондон и его союзники — Литва, Дания, Швеция, Норвегия и Нидерланды — вложили около £900 млн.

До этого издание Politico писало, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить мероприятия во Франции, посвященные 80-летию высадки союзных войск в Нормандии, а также посетить встречу стран G7 в Италии.

Ранее шведское правительство меньшинства и поддерживающая его партия «Шведские демократы» договорилось о том, чтобы направить Украине военной помощи в 2024–2026 годах еще на $7,01 млрд.

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