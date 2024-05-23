Автоюрист раскрыл обман новой реформы ОСАГО, которая оставит водителей без денег

Российские страховщики хотят заставить клиентов ремонтировать свои автомобили запчастями с автопомоек, чтобы добиться снижения денежных компенсаций. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

По его словам, подобные денежные компенсации страховщики вынуждены отдавать клиентам по закону при урегулировании ДТП в системе ОСАГО. Однако они всяческими способами стараются занижать эти суммы. Возможная реформа по ОСАГО — один из таких путей.

«Выплата будет производиться деньгами, а это позволит страховщику снизить ее размер. Страховщик может посчитать стоимость не новой детали, которую необходимо установить, а некую усредненную стоимость детали с разбитого или изношенного автомобиля с авторазборки», — пояснил Радько.

Согласно данным юриста, в прошлом году на ремонт по ОСАГО направлялись только 5-6% машин.

20 мая стало известно, что страховщики подготовили обоснование для ремонта по ОСАГО запчастями с разбитых и изношенных автомобилей. Лоббировать внедрение в законодательство этой инициативы они планируют в 2024 году.

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