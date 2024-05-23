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Покупательница украла в магазине 50 бюстгальтеров и вернулась туда на следующий день

В США женщина украла из магазина 50 лифчиков и пришла туда на следующий день

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Depositphotos

В США 24-летняя женщина обворовала магазин нижнего белья Victoria's Secret и на следующий день вернулась туда, чтобы продолжить начатое. Об этом сообщает издание Syracuse со ссылкой на правоохранителей.

Жительница штата Нью-Йорк пришла в торговый центр Destiny USA и менее чем за 15 минут положила в свой шопер 50 бюстгальтеров на сумму 2597 долларов (около 234 тыс. рублей), а также несколько предметов для обустройства дома. На следующий день женщина вновь пришла в тот же магазин и украла товаров на 2168 долларов (около 195 тыс. рублей). За десять дней до этого та же покупательница забрала вещи из магазина PINK, не оплатив за них 889 долларов (80 тыс. рублей).

Женщину уже ловили на воровстве и ей было официально запрещено посещать этот торговый центр до 2025 года. Американку семь раз арестовывали за кражу со взломом, незаконное хранение украденных вещей.

Подозреваемую заключили под стражу.

Ранее у москвича украли 9,5 млн рублей, пока он был на службе в храме.

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