Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому новую оборонительную стратегию, которой могли бы воспользоваться ВСУ. Подробности сообщил Telegram-канал «Резидент», который ссылается на источник в офисе президента Украины.

По данным канала, Сырский хочет вернуть опыт использования городов в качестве укрепрайонов, как это было на Восточном фронте. Он также якобы предложил не использовать полевые позиции в качестве основной силы, а перевести их в авангард.

22 мая британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что солдаты ВСУ отправляют в Киев письма с просьбой разрешить им отступить. По словам эксперта, украинские военные боятся, что им отрежут дороги, и они не получают подкрепление и боеприпасы. Бойцы боятся попасть в ловушку, сказал специалист. Однако Зеленский и Сырский игнорируют эти просьбы.

В тот же день депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая выпустила пост с резкой критикой Сырского, в котором заявила, что главком ВСУ скрывает правду о ситуации в армии, проявляет жестокость и выжигает всех возможных конкурентов.

Ранее поездку Зеленского в Харьков назвали прощальным визитом.