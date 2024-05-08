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Мариупольскую набережную откроют к пляжному сезону

Марат Хуснуллин: зона отдыха в Мариуполе обретает вторую жизнь

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Телеграм-канал «Марат Хуснуллин»

Реконструкцию набережной и пляжной зоны в Мариуполе строители завершат к началу купального сезона. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил исполняющий обязанности зампреда правительства России Марат Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что работы выполняют специалисты компании «Единый заказчик в сфере строительства» и фонда капитального ремонта Московской области.

Приморская набережная растянулась на 2,5 км.

«Здесь уже обновили систему освещения, установили детские площадки, пляжные кабинки. Продолжают обустраивать прогулочные и беговые дорожки, перголы, амфитеатр и места для занятия спортом, зоны для рыбалки», — отметил Марат Хуснуллин.

Он добавил, что всю территорию Приморского парка, на территории которого расположена набережная, не узнать.

«Эта зона отдыха обретает вторую жизнь и становится точкой притяжения для жителей и гостей города», — констатировал вице-премьер.

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