Мариупольскую набережную откроют к пляжному сезону

Реконструкцию набережной и пляжной зоны в Мариуполе строители завершат к началу купального сезона. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил исполняющий обязанности зампреда правительства России Марат Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что работы выполняют специалисты компании «Единый заказчик в сфере строительства» и фонда капитального ремонта Московской области.

Приморская набережная растянулась на 2,5 км.

«Здесь уже обновили систему освещения, установили детские площадки, пляжные кабинки. Продолжают обустраивать прогулочные и беговые дорожки, перголы, амфитеатр и места для занятия спортом, зоны для рыбалки», — отметил Марат Хуснуллин.

Он добавил, что всю территорию Приморского парка, на территории которого расположена набережная, не узнать.

«Эта зона отдыха обретает вторую жизнь и становится точкой притяжения для жителей и гостей города», — констатировал вице-премьер.