ВСУ атаковали хутор в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотного летательного аппарата атаковали хутор Мухин Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, в результате сброса боеприпаса с дрона произошло возгорание частного дома. Но люди не пострадали, так как дом используется владельцами в качестве летней дачи, в момент атаки в нем никого не было.

Кроме того, боеприпас повредил линию электропередачи. В настоящее время без света остаются абоненты хуторов Мухин, Марьино, Панков, поселков Красное, Первомайский, Ленинский. Также частично без электроэнергии остались села Вознесеновка и Нежеголь. Энергетики приступят к устранению последствий аварии после согласования с Министерством обороны РФ, уточнил губернатор.

Незадолго до этого Гладков сообщал, что ВСУ при помощи беспилотника атаковали село Муром Шебекинского городского округа и село Пороз Грайворонского городского округа в Белгородской области.

Также министерство обороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник и семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» над территорией Белгородской области.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.