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Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29

Минобороны России: средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины

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militarizm.su

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, за минувшие сутки были уничтожены 31 беспилотник, две противорадиолокационные ракеты HARM американского производства, две управляемые авиационные бомбы «Hammer» французского производства и девять реактивных снарядов «Град» и «Ольха».

До этого начальник службы радиоэлектронной борьбы воздушно-космических сил (ВКС) РФ Дмитрий Богданов рассказал, как защищают Москву и регионы от беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в каждом российском регионе присутствуют представители министерства обороны России, которые решают вопросы защиты субъектов от беспилотников.

Накануне издание Bild сообщало, что ВСУ как минимум один раз несанкционированно использовали поставленную Германией систему ПВО Patriot для удара по российским целям. В материале упомянули гневную реакцию ФРГ и США с угрозами прекратить поставки ракет для ПВО, если подобное повторится.

Ранее Зеленский пообещал, что Киев не будет применять западное оружие для ударов по РФ.

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