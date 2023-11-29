Подруга убитой в Бодруме россиянки рассказала о ее отношениях с бывшим мужем

У бывшего мужа россиянки Ирины Двизовой, подозреваемого в убийстве экс-супруги и ее дочери, был запрет на приближение к ним. Об этом «Газете.Ru» рассказала подруга убитой Анна (имя изменено). По ее словам, пара давно была в разводе, у них есть общий сын. Анна добавила, что бывший муж Двизовой проявлял по отношению к ней жестокость.

«Это бывший муж, полиция видела камеры. У него стоял запрет на приближение от турецкой полиции. Он не жил в Турции, у него гражданство Литвы. Они в разводе давно, есть сын, самый маленький. Она была замечательным человеком: открытым, добрым, светлым», — сказала она.

Накануне тела 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери обнаружили у обочины дороги в пригороде города Бодрум на юго-западе Турции. Женщины были завернуты в простыни. Несколько дней назад Ирина и ее дочь Даяна, проживавшие в Бодруме, исчезли. Родственники не смогли связаться с ними и подали заявление о пропаже в полицию. Правоохранители отправились в район Конаджик, где мать с дочерью проживали. В доме были найдены следы крови на диване. Полиция с помощью видеокамер отследила автомобиль, который отъезжал от дома. Как сообщили СМИ, погибшая Двизова работала в Бодруме риелтором и моделью. По одной из версий, к двойному убийству может быть причастен 45-летний бывший муж россиянки Андрей Куслевич.

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