В Санкт-Петербурге пошел мокрый снег

В центре Санкт-Петербурга днем 7 мая пошел мокрый снег. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на читателей, которые прислали фотографию непогоды.

«Фото сделали на улице Профессора Попова. Написали нам, что «его не видно на снимке, но снег идет». Слова читателей подтверждает сервис Яндекс.Погода», — говорится в сообщении.

В издании уточнили, что сейчас снег идет в северной части города, на Петроградке. Постепенно он переходит к центру Петербурга.

Утром 7 мая сообщалось, что в Москве и области выпал первый майский снег. На улице было около +2°С, днем синоптики обещали незначительное повышение температуры с порывами ветра до 14 м/с.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о заморозках во всех регионах ЦФО с 7 по 9 мая. Он отметил, что в указанный период весь Центральный федеральный округ столкнется с низкими температурами, а также возможны небольшие осадки в виде снега и образование снежного покрова на севере Московской области, а также в Ярославской и Костромской областях.

Ранее жителям Москвы и Подмосковья пообещали вторую волну заморозков и мокрый снег.