В Москве пройдет технологическая конференция Сбера GigaConf

В Москве 27 июня пройдет технологическая конференция Сбера GigaConf, в рамках которой участники в течение 1 дня смогут обменяться опытом создания передовых технологических решений, сообщает пресс-служба Сбера.

Всего на конференции выступят более 50 специалистов из IT-индустрии.

«Сегодня ИТ-рынок движется по направлению к AI-технологиям, и важно, чтобы российские разработчики имели все необходимые инструменты для создания передовых технологических решений в условиях быстро меняющегося цифрового мира», — рассказал старший вице-президент, СТО Сбербанка Андрей Белевцев.

Он добавил, что на площадке GigaConf каждый представитель IT-сообщества сможет найти для себя что-то полезное.

«GigaConf пройдет на открытом воздухе — это отличный вариант для эффективного нетворкинга и неформального общения», — отметил Белевцев.

На площадке представители IT-сообщества смогут прокачать свои навыки в разных темах, среди которых Developer Tools, сервисы для повышения производительности разработки с учетом использования AI и другие.