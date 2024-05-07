Мясников о скандале с прививкой против COVID: «Любая вакцина может быть опасна»

О побочных эффектах вакцины AstroZeneca против COVID-19 было известно с самого начала, для медиков это не новость, заявил заслуженный врач России Александр Мясников. Опасность может представлять любая вакцина, однако лишь в одном случае из миллиона, в остальных – это единственная эффективная профилактика, объяснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Так Мясников отреагировал на скандал с фармкомпанией AstroZeneca, которая признала, что редким побочным эффектом ее вакцины против COVID-19 является тромбоз. На компанию подали коллективный иск о серьезном вреде пациентам, пострадавшие требуют $125 млн. По словам Мясникова, побочные эффекты с данной вакциной наблюдаются, но крайне редко.

«Там один случай на 100 или 300 тысяч, один случай на несколько миллионов», — заявил он.

Споры с выступающими против вакцинации врач посчитал бессмысленными, отметив, что вместо этого нужно либо правильно агитировать, либо использовать насильственные меры. По его мнению, чем больше доктора уговаривают людей вакцинироваться, тем больше появляется антипрививочников.

«Тут два пути. Нельзя и девственность не потерять, и удовольствие получить. Любая вакцина может быть опасна, и любая вакцина не является на 100 % эффективной. Смерти бывают от всех вакцин, где-то на миллион, на два — одна смерть», — подчеркнул Мясников.

Отказ от вакцинации гораздо опаснее, чем редкие случаи побочных эффектов, поэтому людям нужно объяснять важность прививок, заключил доктор.

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